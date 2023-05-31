زيادة 34.3% في الصادرات المصرية لرواندا خلال عام 2022

كتبت- شيرين صلاح:

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاء مع ألفريد كاليسا، سفير رواندا بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير، إن الصادرات المصرية للسوق الرواندي ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 34.3% حيث بلغت نحو 55.5 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار خلال عام 2021.

و تمثل أبرز بنود الصادرات المصرية للسوق الرواندي المنتجات الورقية والغذائية والطبية والزيوت، بحسب سمير.

وأوضح سمير، أنه جاري التنسيق بين وزيري التجارة والصناعة بمصر ورواندا لزيادة معدلات التجارة البينية وتكثيف زيارات وفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم الفعاليات التي تسهم في ربط وتشبيك المستثمرين من مصر ورواندا وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال.

وأشار الوزير إلى أهمية تقديم الجانب الرواندي مزيداً من الدعم للجانب المصري فيما يخص ملف تسجيل واعتماد الأدوية المصرية في السوق الرواندي، مؤكدا على أهمية زيادة التجارة البينية بين مصر ورواندا من خلال زيادة معدلات استيراد وتصدير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر ورواندا من أسواق أخرى.

وأشار سمير، إلى أنه جاري التفاهم بين البنك المركزي المصري والرواندي لتسوية المدفوعات في اطار آلية الصفقات المتكافئة بين مصر ورواندا بما يعطي دفعة لحركة التجارة بين البلدين.

وقال ألفريد كاليسا، سفير رواندا بالقاهرة، إن العاصمة الرواندية كيجالي ستستضيف خلال شهر أغسطس المقبل معرضاً دولياً، موجهاً الدعوة للوزير لزيارة المعرض وكذا مشاركة رجال الأعمال المصريين بأجنحة في المعرض بما يسهم في توطيد أواصر الصلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.