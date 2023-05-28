كيف يمكنك تسجيل خط المحمول باسمك وأنت خارج مصر؟

كتب- علاء حجاج:

كثير من العملاء قد يكتشف عدم تسجيل خط المحمول باسمه رغم كونه المستخدم الأصيل لهذه الخطوط، وما يزيد الأمر تعقيدا أحيانا اكتشاف ذلك بعد سفر صاحب الخط خارج البلاد.

ويحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددا من الخطوات المطلوبة والتي من شأنها أن تيسر للعميل تسجيل خطوطه باسمه من خارج البلاد، حتى لا يتعرض هذا الخط للفقد وهو ما قد يسبب خسارة أو حتى حزنا لهذا الشخص.

ما هي خطوات تسجيل خط المحمول باسمك إذا كنت مالكه؟

في البداية هناك طريقة بسيطة عبر تطبيق "ماي نترا" لمعرفة خطوط المحمول المسجلة باسمك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- تنزيل تطبيق "ماي نترا MYNTRA"

- إنشاء حساب على التطبيق بواسطة الرقم القومي.

- افتح التطبيق.

- اضغط على أيقونة الأفراد.

- اضغط على أيقونة خدماتي.

- اختر أرقامي، ستظهر لك كافة الخطوط المسجلة ببياناتك.

خطوات تسجيل الخط إذا اكتشفت عدم وجود خط محمول غير مسجل باسمك وأنت خارج البلاد

إذا تعذر عليك الوصول لمقر خدمة العملاء بشركة المحمول، وأنت خارج البلاد يمكنك القيام بالخطوات التالية:

- عمل توكيل عام لشخص مقرب بغرض التعامل مع شركات المحمول التابع لها.

- يمكن للشخص الذي تم توكيله إيقاف الخط أو الخطوط غير التابعة للعميل، أو تسجيل خط محمول في أي وقت كيفما شاء وبالخطوات والإجراءات المتبعة التى تستلزم ذلك.

- خطوات التسجيل تشمل الإفصاح عن الآتي:

1- آخر 5 مكالمات وآخر 3 شحنات.

2- ذكر النظام الحالي والسابق للخط.

3- أن يكون "السيريال نمبر" واضحا في الشريحة المستخدمة.