البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 17089 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.58%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.27% إلى مستوى 17043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
سوق مصراوى
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