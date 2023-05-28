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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:23 ص الأحد 28 مايو 2023
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 17089 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.58%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.27% إلى مستوى 17043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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