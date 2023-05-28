البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.27% إلى مستوى 17089 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.58%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.27% إلى مستوى 17043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.