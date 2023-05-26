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خريطة الأسعار: قفزة الذهب واللحوم وتراجع الحديد والدواجن

06:50 م الجمعة 26 مايو 2023
خريطة الأسعار: قفزة الذهب واللحوم وتراجع الحديد والدواجن

خريطة الأسعار اليوم

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القاهرة - مصراوي:
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي وكذلك اللحوم الحمراء اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار الحديد بشكل كبير والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما عادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
بعدما فقد 40 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم الجمعة

زيادة جديدة في سعر البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الجمعة

تراجع كبير في متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

قفزة في أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يرتفع أكثر من 22 جنيها اليوم (موقع رسمي)

انخفاض حاد.. حديد عز يتراجع بأكثر من ألف جنيه للطن في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع والجرام يقفز 20 جنيهًا

سوق مصراوى

سعر الذهب أسعار الأسماك أسعار الخضروات سعر البيض أسعار الدواجن أسعار اللحوم أسعار الحديد

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