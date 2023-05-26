قفزة في أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يرتفع أكثر من 22 جنيها اليوم (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

قفزت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 22.8 جنيه للكيلو مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار الدواجن الطازجة وزيت الذرة كريستال.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.86 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 36.49 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 20.84 جنيه، بتراجع 28 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.97 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 19.76 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.75 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.08 جنيه، بتراجع 3.65 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.16 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.96 جنيه، بزيادة 22.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 81.19 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.16 جنيه، بتراجع 88 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.71 جنيه، بزيادة 2.91 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:89.17 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 183.36 جنيه، بزيادة 11.8 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.85 جنيه، بتراجع 40 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.46 جنيه، بزيادة 95 قرشا.

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