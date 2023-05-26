أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى تعاملات أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسعر كيلو المكرونة السويسي يتراوح بين 60 و110 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و240 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160جنيها.

ويتراوح سعر كيلو البوري بين 66 و90 جنيها.