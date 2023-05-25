سعر الذهب يتراجع أكثر من 100 جنيه للجرام في مصر بأقل من يومين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر جرام الذهب اليوم الخميس في السوق المحلي بأكثر من 100 جنيه للجرام، في أقل من يومين.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط إلى 2320 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقابل نحو 2425 سجلها عصر أمس.

وأرجع نجيب هبوط الذهب بالسوق المحلي إلى تراجع البورصات العالمية منذ جلسة أمس وحتى حلول التعاملات المسائية لجلسة اليوم الخميس.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، بتراجع قدرها نحو 8.3 دولار بنسبة 0.44% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.