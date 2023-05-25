سعر الذهب اليوم يهبط 40 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 60 جنيها في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الزيادة في منتصف تعاملات اليوم بقيمة 10 جنيهات، وانخفض 40 جنيها بحلول التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1547 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1989 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2320 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2651 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 18560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1949 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، بتراجع قدرها نحو 7.3 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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