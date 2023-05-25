انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي والسبيط والكاليماري والجمبري والبوري، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفع سعر السمك المكرونة السويسي والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و73جنيها، بانخفاض جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و110 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و240 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وارتفع سعر كيلو البوري ليتراوح بين 66 و90 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.