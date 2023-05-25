سعر الذهب اليوم يهبط 60 جنيهًا مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في بداية التعاملات، وانخفض الجرام 60 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1567 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1958 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية اليوم الخميس، بتراجع قدرها نحو 1.7 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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