سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعود للهبوط بحلول التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع حتى منتصف تعاملات اليوم بقيمة 10 جنيهات، قبل أن يعود للهبوط من جديد بحلول التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1607 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2066 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2410 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2754 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 19280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1980 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بتراجع قدره نحو 4.9 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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