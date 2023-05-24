انخفاض البلطي والمكرونة.. سعر السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور
كتبت- دينا خالد:
انخفض سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفع سعر السمك البوري والجمبري.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
انخفض سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و74 جنيها، بانخفاض جنيه.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و90 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و165 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.
وارتفع سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.
سوق مصراوى
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