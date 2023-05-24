البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17 % إلى مستوى 16816 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.08%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
سوق مصراوى
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