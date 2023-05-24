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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:20 ص الأربعاء 24 مايو 2023
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17 % إلى مستوى 16816 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.08%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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