البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17 % إلى مستوى 16816 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.08%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.