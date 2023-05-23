عودة للهبوط.. لماذا تراجع سعر الذهب بمصر 105 جنيهات للجرام في يوم واحد؟

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر جرام الذهب للتراجع في السوق المحلي بنحو 105 جنيهات حتى تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بعدما شهدت ارتفاعات متتالية على مدار اليومين الماضيين.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بحلول تعاملات مساء اليوم إلى 2415 جنيها مقابل 2520 بتعاملات مساء أمس الاثنين.

لماذا تراجع الذهب؟

يرى هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا التراجع يعود إلى حركة السوق الطبيعية نتيجة للتغيرات في العرض والطلب، فعند زيادة الطلب تزيد الأسعار وعند زيادة المعروض يحدث العكس.

وأشار ميلاد إلى أن انخفاض سعر الذهب اليوم تجاوز الـ 100 جنيه للجرام لكنها ليست قيمة هبوط كبيرة مقارنة بالتحركات التي أصبحت تحدث مؤخرا في أسعار الذهب صعودا وهبوطا.

كانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الأيام الأربعة الماضية بنحو 320 جنيها للجرام الواحد، مع عودة الإقبال على شراء السبائك الذهبية مرة أخرى.

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