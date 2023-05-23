تهاوي سعر الذهب اليوم في مصر.. والجرام يهبط بأكثر من 100 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 90 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يواصل التراجع مجددا بحلول التعاملات المسائية، ليصل مجموع الانخفاض إلى حوالي 105 جنيهات حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1610 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2070 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2415 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2760 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1967 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بتراجع قدرها نحو 3.8 دولار بنسبة 0.20% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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