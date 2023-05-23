معيط: نتطلع إلى تعظيم حجم الاستثمارات الكورية في مصر

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كتب- مصطفى عيد:

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلع الحكومة إلى المضي في تعظيم حجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده الدولة من بنية تحتية قوية ومتطورة وحراك تنموي شامل مدعومًا بإجراءات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى تقديم الحكومة كل أوجه الدعم للوقوف على التحديات وتذليلها لمجتمع الأعمال، موضحا أن مجالات التعاون المشتركة بين البلدين تتمثل في توطين صناعة السيارات الكهربائية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعدين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لهونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في مصر.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال اللقاء، عن تطلع بلاده إلى مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر من خلال ضخ استثمارات كورية جديدة بمختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.