260 جنيها ارتفاعا في 3 أيام.. زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 30 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس ليصبح إجمالي الزيادة اليوم 40 جنيها حتى الآن، وذلك بعد أن قفز خلال اليومين السابقين بقيمة 220 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1680 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2160 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2520 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2880 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 20160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1974 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع قدره نحو 3.1 دولار بنسبة 0.16% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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