رئيس اقتصادية قناة السويس يعرض فرص الاستثمار على شركات صينية ببكين

كتب- مصطفى عيد:

نظمت السفارة المصرية في الصين منتدى الاستثمار المصري الصيني في إطار الترويج للفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعريف بها أمام الشركات الصينية ومجتمع رجال الأعمال، وذلك ضمن الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الصينية بكين، بحسب بيان من الهيئة العامة للمنطقة اليوم الاثنين.

وفي مستهل اجتماعاته التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثلي الحزب الشيوعي ومقاطعتي هواندونج وهاينان الصينية، وتطرق للحديث عن مناخ الاستثمار العام في مصر والذي خلق بيئة استثمارية جيدة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر للمستثمرين حوافز مباشرة وغير مباشرة.

وذكر أن المنطقة تعد نقطة انطلاق الاستثمار نحو السوق المحلية ومختلف الأسواق العالمية اعتماداً على اتفاقيات التجارة الدولية وشبكة طرق قومية عملاقة.

واستعرض وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرز ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم 4 مناطق صناعية مؤهلة لاستضافة مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تشهد الآن العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى إطلاق خدمات تموين السفن خلال أيام تمهيداً لتموين السفن بالوقود الأخضر في المستقبل.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمزيد من التعاون مع الاستثمارات الصينية؛ حيث أن القطاعات المستهدف توطينها تضم 21 قطاعاً تمثل العديد من نقاط الالتقاء مع الاستثمارات الصينية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها تجربة نجاح هامة مع مجموعة تيدا الصينية- مصر التي تضم أكثر من 137 شركة منها مصنع جوشي رابع مصنع في العالم في إنتاج مادة الفايبر جلاس والعديد من مصانع المنسوجات والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وتضمن العرض العديد من المعلومات الخاصة بالحوافز الاستثمارية والمزايا التي يحصل عليها المستثمر بالمنطقة الاقتصادية وكذلك المشروعات الحالية خاصة الصينية منها، وعرضها باللغة الصينية مما لاقى استحسان الحضور ودلل على عمق أواصر التواصل والتعاون بين الجانبين.

وأبدى مسئولو الشركات إعجابهم بالعرض التقديمي بهذا الشكل مما يساهم في وصول الرسالة بشكل دقيق وواضح للمستثمر، وفقا للبيان.

وجاءت هذه اللقاءات ضمن انعقاد منتدى الاستثمار بمقر السفارة المصرية لتقارب الرؤى الاقتصادية بين الجانبين؛ حيث حضر العديد من المسئولين بوزارة التجارة الصينية، ووزارة الخارجية، والمجلس الصيني للترويج التجاري، وممثلي أكثر من 60 شركة صينية في قطاعات صناعية مختلفة تضم شركات تصنيع معدات وأجهزة طبية والصناعات الهندسية والغذائية والمنسوجات والوقود الأخضر وتصنيع الماكينات لخطوط الإنتاج.

وعقب ختام المنتدى كان هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، من ضمنها شركة سينوما للهندسة المتخصصة في تصنيع معدات وماكينات وخطوط الإنتاج، حيث تستعد الشركة لإنشاء مصنع لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتعاون مع مصنع جوشي لاستخدام مادة الفايبر جلاس في تصنيع ريش التوربينات.

ويشهد اليوم أولى أعمال وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن زيارته لجمهورية الصين تليها زيارة لهونج كونج ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة في الفترة الأخيرة لبحث المزيد من سبل التعاون الاقتصادي الدولي ضمن استراتيجية الهيئة 2020-2025، وفقا للبيان.