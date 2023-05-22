البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.41% إلى مستوى 16929 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.4%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.69% إلى مستوى 16860 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد.
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