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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:37 ص الإثنين 22 مايو 2023
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.41% إلى مستوى 16929 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.4%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.69% إلى مستوى 16860 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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