خريطة الأسعار اليوم: الذهب يواصل الصعود وارتفاع اللحوم وانخفاض حديد عز

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار حديد عز والزيت بينما ارتفعت اللحوم الحمراء والجبن الرومي اليوم الأحد بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وواصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع اليوم حتى منتصف التعاملات، وزاد سعر البيض الأحمر في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

متوسط أسعار الدواجن ينخفض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأحمر اليوم الأحد في المزرعة

سعر حديد عز يعود للهبوط اليوم الأحد في الأسواق.. والطن تحت 40 ألف جنيه

9 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

73 جنيها للبلطي.. سعر السمك اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن الرومي وانخفاض الزيت بالأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم يواصل الصعود.. و65 جنيها زيادة بالجرام حتى منتصف التعاملات