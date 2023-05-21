ارتفاع أسعار اللحوم والجبن الرومي وانخفاض الزيت بالأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار كيلو الفول المعبأ والأرز السائب واللحوم الطازجة والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار زيت الذرة وزيت عباد الشمس والدواجن الطازجة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.15 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.7 جنيه، بارتفاع 1.12 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.09 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.61 جنيه، بانخفاض 1.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 19.82 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.58 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.61 جنيها، بارتفاع 96 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.66 جنيه، بانخفاض 3.68 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.48 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 301.11 جنيه، بارتفاع 8.96 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 82.8 جنيه، بانخفاض 3.29 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.46 جنيه، بارتفاع 2.28 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 90.91 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 178.4 جنيه، بارتفاع 3.96 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.97 جنيه، بانخفاض 45 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 36.76 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.