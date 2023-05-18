كيف تحرك سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكريتر عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1480 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1903 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2220 جنيها للجرام.

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1959 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، بتراجع نحو 23 دولار بنسبة 1.15% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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