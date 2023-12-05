خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد واللحوم وانخفاض السكر وتقلبات بالذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار السكر والفول، وقلص الذهب خسارته الصباحية عندما عاد إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات.

كما زادت أسعار البطاطس والفلفل والسمك البلطي والبوري بسوق العبور اليوم، بينما انخفضت أسعار الخيار وسمك المكرونة السويسي.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البطاطس والفلفل وانخفاض الخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري وانخفاض المكرونة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار السكر والفول وزيادة اللحوم في الأسواق اليوم (موقع رسمي)