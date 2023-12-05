ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري وانخفاض المكرونة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والبوري بسوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار المكرونة السويسي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 220 و320 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 105 جنيهات و195 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و115 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.