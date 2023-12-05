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BBC

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الثلاثاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 91.68 جنيه، بزيادة 2.05 جنيه.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 111.52 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء

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