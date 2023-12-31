سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وانخفض الجرام بقيمة 5 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2103 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3155 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 3606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 2.63 دولار بنسبة 0.13% بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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