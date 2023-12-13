البورصة تصعد بنسبة 2.92% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.92% إلى مستوى 24773 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.07%، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 32.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 56.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.46% إلى مستوى 24071 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء