سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1743 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 2241 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2615 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2989 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 20920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1968 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، بتراجع نحو 1.1 دولار بنسبة 0.06% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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