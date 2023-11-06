خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والحديد وتراجع الدواجن.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد واللحوم والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الدواجن والجبن الأبيض، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعوض سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم تراجعه الصباحي الطفيف.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع كبير في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

تراجع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والمسلى وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار السمك البلطي والبوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والليمون اليوم الاثنين بسوق العبور