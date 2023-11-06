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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

12:57 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1717 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2207 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2575 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1987 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 5.4 دولار بنسبة 0.28% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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