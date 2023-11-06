أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والليمون اليوم الاثنين بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوياتها أمس الأحد.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 9.5 و13.5 جنيه.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البامية بين 28 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.