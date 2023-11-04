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BBC

معيط يتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 12 مليار دولار هذا العام

12:22 م السبت 04 نوفمبر 2023

الدكتور محمد معيط

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كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن تصل قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي المقبل إلى 12 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

وأضاف معيط أن التوقعات بزيادة هذه التدفقات خلال العام الجاري مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية" الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وذكر أن قناة السويس سجلت إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.

جاء ذلك ضمن البيان الذي أصدرته وزارة المالية من أجل التعليق على قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من "B" إلى "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

الدكتور محمد معيط الاستثمار الأجنبي وزير المالية

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