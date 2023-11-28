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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

10:31 ص الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1860 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2016 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 1.8 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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