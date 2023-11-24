سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1823 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2344 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2740 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3126 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 21880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1994 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 1.6 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب