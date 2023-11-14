ارتفاع أسعار السكر والعدس وانخفاض الجبن الرومي في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والعدس والدواجن والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي والفول السائب، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ 31.6 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.13 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.86 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.35 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 34.98 جنيه، بارتفاع 1.92 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.86 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.14 جنيه، بارتفاع 1.16 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.41 جنيه، بانخفاض 90 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.89 جنيه، بارتفاع 87 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.88 جنيه، بارتفاع 1.41جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.12 جنيه، بارتفاع 67 قرشا.

كيلو الفول السائب: 38.22 جنيه، بانخفاض 1.28 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.02 جنيه، بارتفاع 1.39 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 219.51 جنيه، بانخفاض 8.23 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.72 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.24 جنيه، بارتفاع 54 قرشا.