سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17249 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1818 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 5.4 دولار بنسبة 0.30% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

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