البورصة تهوي بنسبة 3.78% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب- أحمد والي:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.78% إلى مستوى 22551 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات الأسبوع.
وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.15%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.81%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 83.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 79.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.8 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.51% إلى مستوى 23436 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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