سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1428 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1836 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2142 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2448 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17136 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1823 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 4.35 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold