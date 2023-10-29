إعلان

BBC

البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

11:20 ص الأحد 29 أكتوبر 2023

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 23162 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.6%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.56% إلى مستوى 23262 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل اليوم الأحد في سوق العبور
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

قرارات عاجلة وتحركات رسمية و5 جثث.. ماذا حدث في واقعة المنزل المنكوب بسوهاج؟