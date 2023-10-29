البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:



هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 23162 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.



وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.6%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.56% إلى مستوى 23262 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.