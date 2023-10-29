البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% إلى مستوى 23162 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.6%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.56% إلى مستوى 23262 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.
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