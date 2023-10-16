البورصة تقفز بنسبة 2.3% وتسجل مستوى تاريخيا جديدا في بداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.3% إلى مستوى 20792 نقطة، بداية تعاملات اليوم الاثنين، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي للمؤشر حتى الآن.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 1.33%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.61% إلى مستوى 20325 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
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