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سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع خلال التعاملات

02:01 م السبت 21 مايو 2022
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع خلال التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في الصباح.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 676 جنيهًا للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيهًا الجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1015 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1160 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميًا

واختتم سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا بنسبة 0.25% إلى 1846.5 دولار للأوقية الواحدة.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

يمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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