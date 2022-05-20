أسعار اللحوم والدواجن والبيض بالأسواق اليوم الجمعة

القاهرة – مصراوي:

تباينت أسعار اللحوم والدواجن والبيض، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 41.43 جنيه، بزيادة 43 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53.42 جنيهًا بتراجع 0.87 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 45.43 جنيه بترادج 2.17 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.32 جنيهًا، بزيادة 3 قروش.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 58.48 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.38 جنيهًا بتراجع 1.6 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 145.46 جنيه بتراجع 6.64 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 140 جنيهًا، بتراجع 9.17 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 155 جنيهًا، بزيادة 3.8 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 165.31 جنيهًا بتراجع 0.91 جنيه.