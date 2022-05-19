هل يتأثر سعر الذهب في مصر برفع الفائدة؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم لن يؤثر على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

ووصلت بذلك أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع و12.25% على الإقراض.

وأضاف ميلاد، أن سعر الذهب في مصر حاليا يتحدد بسعر الدولار والسعر العالمي بالبورصات.

وأشار ميلاد إلى أنه في حالة تغير سعر الدولار في البنوك سيحدث تغير بسعر الذهب في السوق المحلي.

ووفقا لقول ميلاد، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 1070 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 713 جنيها ، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 917 جنيها ، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1223 جنيها.

ويعتبر رفع الفائدة هو الرفع الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.