قبل اجتماع الفائدة.. مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79% إلى مستوى 10459 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، قبل اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.64%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.54%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 34.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 15.8 مليون جنيه.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها هذا العام اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات الكثير من المحللين والمصرفيين برفعها وعدم استبعاد البعض احتمالية التثبيت.

ويخطف اجتماع اليوم أنظار الأوساط الاقتصادية في مصر، حيث تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% إلى مستوى 10467 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.