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انتخاب محمد الإتربي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات

08:39 م الأربعاء 18 مايو 2022
انتخاب محمد الإتربي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات

اتحاد المصارف العربية

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كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية في بيان له اليوم انتخاب محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك لمنصب رئاسة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات.

وجاء انتخاب محمد الإتربي رئيسا لاتحاد المصارف العربية اليوم خلفًا للشيخ محمد الجراح الصباح الذى انتهت فترة رئاسته للاتحاد خلال مؤتمره السنوي 2022 بالقاهرة.

كما تم انتخاب طارق فايد رئيس بنك القاهرة عضوًا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن المصارف المشتركة لمدة 3 سنوات.

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اتحاد المصارف العربية انتخاب محمد الإتربي مجلس ا?دارة لمدة 3 سنوات
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