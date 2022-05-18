انتخاب محمد الإتربي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات

انتخاب محمد الإتربي رئيسا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات
كتبت- منال المصري:
أعلن اتحاد المصارف العربية في بيان له اليوم انتخاب محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك لمنصب رئاسة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات.
وجاء انتخاب محمد الإتربي رئيسا لاتحاد المصارف العربية اليوم خلفًا للشيخ محمد الجراح الصباح الذى انتهت فترة رئاسته للاتحاد خلال مؤتمره السنوي 2022 بالقاهرة.
كما تم انتخاب طارق فايد رئيس بنك القاهرة عضوًا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن المصارف المشتركة لمدة 3 سنوات.
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