يصل إلى 85 جنيهًا.. كيف تشتري رقم هاتف لتحديث بطاقة التموين؟

كتب – علاء حجاج:

كشف مصدر بقطاع الاتصالات، لمصراوي، الشروط اللازم توافرها في خط المحمول ليكون متوافقا مع قرار وزارة التمويل بتسجل رقم الهاتف على بطاقة التموين ويكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب بطاقات التموين بتسجيل أرقام هواتفهم في منظومة التموين لتحديث بياناتهم بشرط أن يكون خط المحمول مسجل باسم المستفيد ببطاقة التموين.

وقال المصدر إنه إذا أراد صاحب البطاقة التموينية شراء خط جديد مسجل باسمه، فإنه يجب عليه شراء خطوط المحمول من فروع شركات المحمول ليتم تسجيله بشكل رسمي.

وأضاف أن شراء رقم الهاتف من أي مكان غير فروع شركات المحمول هو "أمر غير قانوني ويعرض البائع والمشتري للعقوبة، كذلك فإن شراء خط المحمول بشكل غير رسمي يجعل الخط غير مسجل باسم صاحبه وهو ما يتنافى مع الهدف من تحديث بيانات بطاقات التموين".

وتتراوح الأسعار الرسمية لخطوط المحمول بين 80 و85 جنيهًا، منهم 61 جنيهًا ضرائب ورسم تنمية.