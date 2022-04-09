الضرائب تنظم زيارات للمحافظات للتوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة

كتب-مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بالاشتراك مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من المسئولين بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة لتفقد المجمعات والمناطق الصناعية والتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات بهذه المناطق.

وأوضح في بيان صحفي صادر اليوم السبت أنه تم تقديم التوعية بمزايا قانون رقم (152) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون.

وقال إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون.

مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية.

من جانبه قال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم عقد مؤتمرات شعبية بمقر المحافظات التي شهدت زيارات ميدانية وكذلك بالمجمعات الصناعية بحضور المحافظين وتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة المشكلات المختلفة لأصحاب المشاريع، وشرح وتوضيح أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوضيح المعاملة الضريبية المبسطة والمزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون.