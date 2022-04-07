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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 2.17% في نهاية تعاملات الخميس

02:07 م الخميس 07 أبريل 2022
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 2.17% في نهاية تعاملات الخميس

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.17% إلى مستوى 11101 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.52%، وانخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 117.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 89.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 27.8 مليون جينه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.29% إلى مستوى 11374 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بميبعات المستثمرين الأجانب.

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