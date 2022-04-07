3 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

وحسب ما قاله ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

وينصح فرج المستهلكين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية مع التراجع الحالي في السعر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 654 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 841 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 981 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1121 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 782448 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1926 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.04%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 1:06 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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