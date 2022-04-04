17 ألف جنيه زيادة في سعر طن الألومنيوم بداية من شهر أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار توريد طن الألومنيوم الخام بقيمة تتراوح بين 15 و17 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة تصل إلى 24.5%، وفقًا لبيانات اطلع عليها مصراوي.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الخام بالبورصات العالمية وزيادة الدولار، وتستورد مصر معظم خامات المعادن من الخارج من بينهم الألومنيوم، لذا تتأثر الأسعار بالبورصات العالمية.

وارتفع سعر الدولار بنحو 2.59 جنيه خلال الشهر الماضي ليسجل 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي

وقال المهندس، إن أسعار الألومنيوم شهدت زيادتين في شهر مارس الماضي أولهما كانت في بداية الشهر بقيمة 5 آلاف جنيه والثانية الثانية بحوالي 11 ألف للطن،باختلاف النوع، بعد زيادة سعر الدولار في منتصف الشهر.

وأوضح المهندس أن أسعار الألومنيوم واصلت زياداتها حتى وصلت قيمة الارتفاع في الطن حاليا بين حوالي 15 و17 ألف.

وأضاف المهندس، أن سعر طن السلك 9 ملي ارتفع إلى 79 ألف جنيه مقابل 62650 جنيهًا، وزاد سعر طن السلندرات إلى 83 ألف جنيه مقابل 65500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وزاد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى 84500 جنيه مقابل 69300 جنيه، كما صعد سعر طن شرائح البارد إلى 91 ألف جنيه مقابل 73500 جنيه للطن، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 89 ألف جنيه مقابل 71500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة، وفقا لقول المهندس.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم ويستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.